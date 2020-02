Foto de Carlos Calero con Valerie Domínguez despertó envidia entre televidentes

View this post on Instagram

Se acerca el gran final!! Este camino ha estado lleno de sueños y MUCHO talento! @yomellamo nos deja una gran enseñanza: Los que luchan por sus sueños los cumplen!! Gracias por inspirarnos y por inspirar a todo un país con un: SI ES POSIBLE #YoMeLlamo Vestido @ldbylizzydiaz Joyas @royalartjoyeria Foto @soyluisgarcia