Ahora los domingos son de documentales por Sundance TV

En febrero Sundance TV trae a la pantalla drama, historia, acción, entretenimiento y gastronomía con una serie de documentales que se presentarán durante todos los domingos del mes. Aquí algunos recomendados.

Best Day of my Life

Seis jóvenes de distintos países enfrentan de diferente manera su búsqueda y defensa de su identidad sexual. Este documental los sigue en el que será el mejor día de sus vidas: el encuentro en World Pride 2017 de Madrid. Un relato esperanzador frente a los prejuicios que aún existen. El filme fue coproducido por Sundance TV. Podrá verlo el próximo domingo 9 de febrero a las 9:45 p.m.

David Beckham: Into the Unknown

Tras 22 años jugando al fútbol, David Beckham disfruta de su retiro y lo hace en busca de aventuras. En esta ocasión, junto a tres buenos amigos, ha elegido Brasil. Así que lo veremos en diferentes actividades en el país latino como practicar voley-playa en Río, adentrarse en el Amazonas y conocer a la tribu Yanomami. Podrá ver este documental el domingo 16 de febrero a las 8:00 p.m.

They Will Have To Kill Us First

En 2012 los yihadistas tomaron el control del norte de Mali, imponiendo una de las interpretaciones más duras de la ley sharia en los últimos años, y es que, de manera crucial, prohibieron la música y las estaciones de radio fueron destruidas. ¿Cómo vivir en un mundo sin música? Es lo que plantea esta producción que podrá ver el domingo 23 de febrero a las 9:45 p.m.

Bobby Sands: 66 Days

En la primavera de 1981 Irlanda se paralizó cuando fue testigo de una intensa lucha entre un hombre invisible, encerrado en prisión, y el poderío del gobierno británico. Los televidentes se encontrarán con la historia de Bobby Sands, y su vida y muerte durante una huelga de hambre. Una historia contada por "él mismo" gracias a las palabras que escribió en un diario. Vea este documental el domingo 16 de febrero a las 9:45 p.m.

F***ING Perfect

Durante 25 años el chef Sergio Herman, con 3 estrellas Michelin, ha luchado por la perfección. En la cúspide de su carrera, Sergio decide que debe cerrar su famoso restaurante Oud Sluis para poder cumplir su sueño. ¿Cuál es ese sueño para que haya tomado la drástica decisión de cerrar el prestigioso lugar? Este documental se emitirá el domingo 23 de febrero a las 8:00 p.m.

