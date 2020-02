¡La actriz de Caracol se casó hace pocos meses! Ana María Estupiñán revela la "fea costumbre" que tiene su esposo en la cama.

Hace un tiempo dejamos de verla, pero Ana María Estupiñán regresó a Caracol para ser la protagonista de Amar y vivir de Caracol.

Por eso, muchas personas no dudaron en empezar a saber más de su vida en redes sociales.

Y adicional a eso, la revista Vea le dedicó una nueva edición para que ella abriera su corazón.

En la portada la vemos junto a su esposo, Mattias Bylin, con quien se casó en junio del año pasado.

Ana María Estupiñán revela la "fea costumbre" que tiene su esposo en la cama

Y aunque ambos han sido muy felices, lo cierto es que han tenido que acostumbrarse a varios aspectos.

Uno de ellos en específico no tiene contenta a Ana María, pero afirma que se ha adaptado.

Se trata de una costumbre que molesta un poco a la actriz y que sucede, literalmente, en la cama.

“Por ejemplo, a mí no me gusta comer en la cama. Entonces uno dice: ‘Si a él le gusta en la cama y a mí no, comemos en la bandeja para que no queden boronas y ya’. Simplemente es ceder, negociar”, dijo a la revista.

