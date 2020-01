Una reportera se animó a confesar lo ocurrido en las oficinas de la producción. Periodista denuncia maltrato laboral en famoso programa de Caracol.

María Alexandra Cabrera trabajó 14 meses en Los Informantes, programa investigativo de Caracol.

Al parecer fue víctima de acoso laboral en el tiempo que pasó allí y contó su historia para el medio universitario Cerosetenta, de la Universidad de Los Andes.

"Me mueve la convicción de que no hay mayor poder que la verdad y la necesidad de empezar a hablar abiertamente de temas tan delicados como el maltrato laboral", comienza diciendo, luego de confesar miedo por compartir su historia.

Según dice, los problemas comenzaron cuando discrepó por primera vez con María Elvira Arango, directora y presentadora del programa.

"Recuerdo cuando estaba editando una nota sobre un expandillero de Manizales, en la que yo daba el dato de cuánto dinero se hacía diariamente cuando fue líder de una de las pandillas más peligrosas de esa ciudad, y a María Elvira le pareció un dato irrelevante. Le argumenté por qué me parecía importante y, en vez de dialogar y decirme por qué a ella no, solo dijo, con un tono despectivo, que no le veía relevancia y ordenó cortar ese pedazo. (…) Cuando hablamos (por teléfono porque yo había viajado a hacer una historia), me dijo que no me preocupara, que en el programa esas cosas a veces sucedían y que, de todas maneras, la nota había tenido buen rating. El rating era lo único que parecía importar", cuenta la joven.

Esta situación, en la que no podía compartir su punto de vista sin ser descalificado, se siguió presentando.

"Todo el tiempo me preguntaba para qué me habían contratado si mi mirada no solo no era tenida en cuenta, sino que era descalificada constantemente. Hasta que encontré la respuesta: había un maltrato psicológico sutil. Imponer un solo punto de vista e invalidar sin ningún argumento el de otro, es una forma de maltrato", cuenta la periodista. (Cont.)

Publicar un tema de abuso laboral dentro de los medios no fue fácil. La mayoría me cerró las puertas. Hoy, por fin sale a la luz gracias a @OmarRinconTV y @cerosetenta. Aquí está mi historia, la misma que viven miles de colombianos. Lean y compartan. https://t.co/yu9oHS3slo — MACabreraG (@MACabreraG) January 30, 2020

Otra periodista antes de Cabrera vivió la misma situación. Se trata de Natalia Orozco, quien laboró para el programa en 2013, y cuenta que Arango se apropió de una entrevista suya, y le cambió el sentido a otras.

"Las diferencias surgieron alrededor de una entrevista con el entonces estratega militar de las FARC, Pablo Catatumbo. Me preocupó mucho que Maria Elvira con su criterio intentara editar, sin mi presencia, una entrevista que yo hice al comandante guerrillero, cuando eso podía tener consecuencias delicadas para mí y para mi familia. Y, sobre todo, quedé muy sorprendida de que me hubiera borrado con una especie de Photoshop de la entrevista que le hice a Fito Páez y ella hubiera suplantado mis preguntas como si la entrevista la hubiera hecho ella".

Cabrera se encontró con un caso más, el de Luis Sarmiento, quien comenta que el trato de María Elvira Arango era despectivo.

Despedida sin justa causa

Regresando al relato de Cabrera, las cosas empeoraron para ella en la sala de redacción. Allí, Arango la citó una vez para decirle que tenía quejas sobre ella de otros editores. Situación que ella pudo corroborar como falsa.

Luego de esto, ella conversó directamente con Arango, y llegaron a un acuerdo de mejorar sus diálogos, pero al mes fue despedida sin justa causa.

Además de esta situación, Cabrera cuenta que ganaba mucho menos que sus compañeros, a pesar de que trabajaba el doble, según cuenta.

"Me dieron dos horas para recoger mis cosas, despedirme de mis compañeros y salir del canal. María Elvira Arango, quien estaba haciendo una nota fuera del país en ese momento, nunca me dio la cara. Tampoco me llamó ni me envió algún mensaje. Fui yo quien tuve que buscarla y escribirle por WhatsApp".

Por su parte, María Elvira Arango solo respondió con un trino en su cuenta de Twitter, donde asegura que no hubo maltrato, sino simples diferencias de criterio.

Lamentablemente algunos confunden maltrato laboral, algo que siempre rechazaré, con direfencias de criterio con el jefe. La grandeza de Los Infomantes siempre ha sido mi equipo profesional y talentoso. Gracias! — Maria Elvira Arango (@MariaeArango) January 30, 2020

