El triste momento que vive Martha Isabel Bolaños, 'La Pupuchurra', fuera del país

Se nos fue Paris amigos. Acaba de morir 💔. No me salen las palabras, solo lágrimas por mi, por mi mamá que está en Colombia lidiando con el dolor y por mi otro gato Morocho… ay amigos. Les he dicho, en cualquier momento cambian las cosas. Solo quienes tienen un animalito saben lo q se ama. Ellos saben dar amor incondicional. Adiós a mi gata 💔 Adiós Paris, gracias y perdón! 💔