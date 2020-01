Emotivo mensaje de RCN para Fernando Gaitán a un año de su muerte

View this post on Instagram

Como si el café ya no tuviese el mismo aroma y como si la “fea” más querida de Colombia llevara un dolor imposible de soportar, hoy más que nunca recordamos las clásicas novelas del inmortal creador de historias, Fernando Gaitán.❤️🌠 . A un año de su partida, familia y amigos recordamos a ese hombre bohemio, amante de los buenos momentos, 💫pero sobre todo al papá, esposo y abuelo que no dejaba de tener una sonrisa para brindar. 😍♥️ ¡Una novela que nunca acaba, un año sin Fernando Gaitán!🌠