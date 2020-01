Spotify dio a conocer hace algunos días Made in Medellín, un nuevo podcast original sobre la vida y la música de J Balvin, narrada de forma íntima por el artista, su familia y los amigos que lo han acompañado desde que era un adolescente con un sueño, hasta los retos que llegaron con el éxito y la fama mundial.

El escenario y protagonista de esta historia contada en seis episodios es Medellín, la ciudad que en la última década adoptó como propio al reguetón, hasta convertirlo en un elemento tan identitario como la arepa y el aguardiente. Y sin duda, el principal embajador de este sonido ha sido J Balvin, personaje creado por José Álvaro Osorio Balvin, nacido en el barrio Belén de Medellín, llevando su estilo, su ritmo y sus letras a escenarios impensados para cualquier otro artista del género, como el festival de música electrónica Tomorrowland en Bélgica o la tarima principal de Coachella en Estados Unidos.

Made in Medellín es el relato de la dicotomía entre la persona y artista. En sus propias palabras: “Conozco mucho a J Balvin y poco a José porque me dediqué mucho al personaje. Pero finalmente, sin José no hay J Balvin. Hubo momentos en los que J Balvin me ganó y ahí caí en muchos errores”, cuenta el artista colombiano.

J Balvin ahora tiene su propio podcast en Spotify: 'Made in Medellín'

Los fanáticos encontrarán en este podcast una historia de redención narrada por el artista y por quienes lo han acompañado durante su lucha reciente contra la ansiedad y la depresión, mientras recorría algunos de los escenarios más importantes del mundo como parte de su Arcoiris Tour, incluyendo el sold out en el Madison Square Garden (Estados Unidos), otro de sus grandes sueños.

Su éxito es el resultado de soñar en grande, trabajar con intensidad y disciplina, y al tiempo, conservar los pies en la tierra. Este es su testimonio y el de seres queridos como sus padres, Alma Balvin y Álvaro Osorio, algunos de sus amigos más cercanos como Andrés López y Carlos Torres, y de María Osorio “la Mona”, quien fue su novia por 10 años.

En el podcast, ellos comparten las historias de los primeros sueños de Josecito, como le dicen de cariño en la casa, sus primeros viajes para llevar su música más allá de Medellín, e incluso, aquella vez que propuso matrimonio con el objetivo de regresar al lugar donde inició su amor por la música.

“Los sueños son el motivo, la razón por la cual yo me levanto todos los días. Y lo bonito de los sueños es que son infinitos”, dice J Balvin.

Este podcast de Spotify es el recorrido despreocupado, a través de anécdotas, por la ciudad, los orígenes y la trayectoria del representante del reguetón más grande en la actualidad. Made in Medellín contará la historia de un género, la de una ciudad y la de un artista, en un formato sonoro íntimo y cercano.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar