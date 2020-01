El documental de Depeche Mode ya está disponible para todos sus fanáticos

Tenemos grandes noticias para los fanáticos de los británicos: su documental Spirits in the Forest ya puede ser visto por todos. Le contamos detalles de la producción.

¿Dónde lo puedo ver?

El documental tuvo un estreno exclusivo hace unos meses, pero debido a su gran acogida ya puede ser visto por todos a través de Amazon Prime Video, Vimeo y YouTube, o descargar a través de iTunes Store y Google Play Store.

¿Qué veremos en Spirits in the Forest?

Dirigido por el galardonado cineasta y colaborador artístico de la banda Anton Corbijn, el lanzamiento de este nuevo trabajo muestra el Global Spirit Tour realizado por la banda durante 2017 y 2018, que los llevó a tocar frente a más de 3 millones de fanáticos en cerca de 115 espectáculos por todo el mundo. Justamente, una de sus paradas fue Colombia, y enloquecieron al público con una presentación que se realizó el 16 de marzo de 2018.

El documental de Depeche Mode ya está disponible

Seis fanáticos nos cuentan su historia

Este bien podría ser solo un documental que se enfocara en la banda, pero lo cierto es que Depeche y el equipo de producción decidieron incluir las voces de seis fanáticos. A lo largo del documental podremos saber más de su pasión, pero al final, a todos los veremos con el mismo objetivo: ver a Depeche Mode en vivo y en directo. Estos fanáticos tienen diferentes procedencias: (Francia, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Mongolia y Rumanía).

Un estreno para los más fanáticos

Antes de su llegada a las plataformas de streaming, este documental decidió darles a sus fanáticos un regalo especial: verlo en exclusiva, antes que todo el mundo. Eso sucedió el pasado 21 de noviembre de 2019. El estreno en salas de cine fue un éxito inmediato y fue visto por más de 220.000 personas en casi 80 países. Durante la noche del estreno, el filme recaudó cerca de 4.5 millones de dólares alcanzando el segundo puesto de ventas en taquilla en países como Alemania, Italia y Reino Unido, así como el número 3 en México.

Más que un documental, un relato de vida

Sobre Spirits in the Forest, Dave Gahan, líder de la agrupación afirmó que: "Estoy orgulloso de compartir esta película y la poderosa historia que cuenta. Es sorprendente ver la forma en que la música ha impactado la vida de nuestros fanáticos”. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la banda trabaja con Anton Corbijn. Y es que este personaje ha sido una de las mentes brillantes detrás de reconocidos videos de Depeche como Personal Jesus, Behind the Wheel y Enjoy the Silence.

