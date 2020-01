Más de un televidente quedó asombrado, aunque no de buena forma. Amparo Grisales boleteó a imitador y reveló su horrible maña en Yo me llamo.

Solo quedan cuatro participantes en Yo me llamo y uno de ellos es Ricardo Arjona.

Justamente él fue uno de los primeros en presentarse en el programa de este miércoles.

No obstante, antes de su presentación, Amparo Grisales reveló una de sus mañas, que hasta ahora, permanecía en secreto.

Y es que de acuerdo con la jurado, Ricardo se come las uñas al "igual que el original".

Amparo Grisales boleteó a imitador y reveló su horrible maña

#YoMeLlamo | ¿Nos cambiaron a nuestro Ricardo Arjona? 😱 ¡Claro que no! Solo que nuestra Estrella demostrará su versatilidad esta noche. 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/8V8fep713F — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 30, 2020

Carlos Calero trató de defenderlo, asegurando que era por los nervios, pero lo cierto es que los comentarios no se hicieron esperar en las redes.

Sobre su participación en Yo me llamo, Amparo Grisales le dijo lo siguiente a Publimetro:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

