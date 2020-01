La última gran pelea de Amparo Grisales y Silvestre Dangond en Yo Me Llamo

Durante todo el reality tuvieron una relación difícil. Lo que comenzó como un idilio entre chabacanería y glamour, se fue desgastando y al final terminó siendo reproches por parte de Amparo Grisales y respuestas altaneras del lado del imitador de Silvestre Dangond en Yo Me Llamo.

En la recta final, cuando solo quedaban cinco participantes en competencia, ambos sumaron un episodio más de esa relación tóxica. El concursante interpretó la canción 'La Tartamuda', en la versión en vivo que hizo el original en Valledupar.

La última gran pelea de Amparo Grisales y Silvestre Dangond

No obstante, el derroche de energía no conmovió a Amparo. A la jurado le pareció chabacán y poco elegante la presentación, contrario al concepto que ella tiene del verdadero Silvestre.

Amparo: Me faltó elegancia. Me faltó sabrosura. El bailar y el moverte no es porque sea la bulla de los tarros como dicen vulgarmente. Te faltó presencia escénica. Silvestre es muy elegante cuando baila. Lo que hace, lo hace muy contundente. Cuando mueve sus brazos e interactúa con la orquesta. No te veo eso que te he pedido tanto.

Silvestre: Silvestre en esta presentación está vestido elegante, pero está deschavetado.

Amparo: No, pero un deschavetado elegante, perdóname. Tiene un carisma para transmitir y hacer sus movimientos. No has ensayado.

Silvestre: Sí he ensayado, Amparito. No puedes decir que no he ensayado porque sí he estudiado bastante mi personaje.

El concursante alegó que el verdadero hace sus shows en el medio de las estrofas, de tres a cinco minutos, algo que es imposible en el formato de concurso.

Para colmo, algo que no sucedió en presentaciones sí pasó en esta: los otros jurados le soltaron la mano al concursante.

Al final, la decisión unánime provocó la salida del participante.

