La 62 edición de los premios Grammy, los galardones más importantes de la música, se celebró hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) y se cerró con Billie Eilish (18) como la gran triunfadora de la velada con cinco gramófonos, incluidos los cuatro de las categorías "reinas". Estos son los ganadores del Grammy 2020.

De los 84 apartados que se entregan en dos ceremonias consecutivas (un evento previo no televisado y la gran fiesta mediática ya frente a las cámaras), estos fueron los ganadores de los premios emitidos en la gala de los Grammy que hoy estuvo teñida de luto por la muerte en un accidente de helicóptero de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant.

Billie Eilish, la gran figura en los Grammy 2020

– Álbum del año: Billie Eilish – "When We Fall Asleep, Where Do We Go?"

– Grabación del año: Billie Eilish – "bad guy"

– Canción del año: Billie Eilish – "bad guy"

– Mejor nuevo artista: Billie Eilish

– Mejor disco de rap: Tyler, the Creator – "IGOR".

– Mejor actuación de rap: DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – "Higher".

– Mejor actuación solista de pop: Lizzo – "Truth Hurts".

– Mejor actuación de dúo o grupo en country: Dan + Shay – "Speechless".

– Mejor disco de comedia: Dave Chapelle – "Sticks & Stones".

En las 62 ediciones que van ya de los premios de la Academia de la Grabación solo un artista había logrado semejante proeza: Christopher Cross en 1981.

