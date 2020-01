"Con la actualidad colombiana, creo no hay mejor temática que el derecho": Marcela Carvajal

Muchos fueron los colombianos que se conectaron en 2017 con la primera parte de La nocturna que centraba su historia en un grupo de adultos de bajos recursos, quienes con poco dinero, pero con muchas ganas de salir adelante, comenzaban a estudiar de noche una carrera en la Universidad Graham. No obstante, estos estudiantes terminaron su ciclo universitario y dándole la bienvenida a nuevos estudiantes, la producción se renovó con una segunda parte que podemos ver de lunes a viernes a las 10:00 p.m. por el canal Caracol. Marcela Carvajal fue una de las protagonistas de la primera parte y también lo es en estos nuevos episodios, así que nadie mejor que ella para contarle a Publimetro detalles de esta producción, que poco a poco ha logrado llegar de nuevo a los corazones de los televidentes.

Para la gente que aún no se ha conectado con esta segunda parte, ¿cuál es la gran diferencia entre La nocturna que vimos hace unos años y estos nuevos episodios?

En este momento Mario (Jorge Enrique Abello) y Esther (Marcela Carvajal) son los dueños de la universidad y abren una carrera nueva que es el derecho. Esta temporada ya no va a estar enfocada en la economía y en la administración de empresas, sino en el derecho. Creo que ese es un tema que todos los ciudadanos debemos saber, y creo que en el momento actual que está atravesando nuestro país, no hay mejor temática. Vamos a hablar de inmigrantes, del servicio de salud, de la eutanasia, de la educación, y en general, temas esenciales e importantes en un estado de derecho como el colombiano y que de verdad, todos los colombianos, simplemente por ser ciudadanos de este país, deberíamos saber.

¿Cuál puede ser el plus de La nocturna, que a pesar de estar en un horario rudo (10:00 p.m.), encanta y conecta a los televidentes?

Yo creo que a los colombianos nos gusta nuestra televisión y nos gusta vernos reflejados, y para mí La nocturna es una manera muy inteligente, sensible y conmovedora de vernos reflejados. Estamos tratando de actuarlo lo mejor posible, los libretos son impecables y maravillosos, y hay un conocimiento sobre el derecho, pero eso no quiere decir que sea aburrido y pesado, tal cual como ocurrió en la primera parte, en la que hablamos de economía y nadie lo sintió tedioso. Y es que sucede todo lo contrario, y es que temas que podrían parecer muy aburridos, nos atraviesan en nuestra vida cotidiana. Y es que el derecho toca todo, desde nuestra sexualidad, pasando por nuestra manera de amar, llegando a nuestra libertad.

Uno de los grandes aplausos de La nocturna en su primera parte fue su elenco, pero ese ya no es el que vemos actualmente. ¿Qué decirle a la gente que extraña a los anteriores actores y que, de cierta manera, han criticado esta nueva parte?

La verdad extraño mucho al elenco antiguo, eran unos tesos todos, pero al plantear una nueva carrera, que es el derecho, pues teníamos que ver nuevos estudiantes. Ojalá existiera una La nocturna 3 que nos mostrara cómo es la vida de los alumnos después de pasar por la universidad.

Centrándonos un poco más en su personaje, ¿cómo estará en esta nueva parte y qué clase de problemas tendrá que enfrentar?

Va a estar en medio de un conflicto emocional por cosas que le pueden pasar a cualquier mujer. En esta ocasión es Esther, una mujer madura, quien se enfrenta al dilema de estar o no estar embarazada, si tenerlo o no tenerlo, y por eso mismo vamos a tratar el tema del aborto. Y va a ser muy interesante cómo está mujer tendrá que enfrentarse a su pareja estable, pero que no quiere tener hijos.

Si no hubiera sido actriz, ¿a qué se habría dedicado?

Yo sería sicoanalista. Yo estudié sicología y me enamoré del sicoanálisis. De seguro en este momento estaría estudiando personas con problemas mentales.

Entonces, ¿cómo ve el derecho?

La verdad el derecho siempre me ha aburrido un poco, pero de unos años para acá he asumido más mi ser político, y ser político significa entender el estado en el que vivo, eso quiere decir, conocer bien mi gobierno con las posibilidades, herramientas y limitaciones que nos da. He estado mucho más consciente y casualmente llegó La nocturna con el derecho y fue sencillamente maravilloso.

Los nuevos personajes…

A la universidad Graham llegan a estudiar derecho: don Mariano (Cesar Mora), un contador pensionado que siente que nunca es tarde para cumplir su sueño de convertirse en abogado, Alberto Cruz (Juan Pablo Llano) escolta de un importante magistrado, Margarita Malabet (Marianne Schaller), madre y esposa que quiere demostrar que también puede ser una gran profesional, ‘El tanque’ Duran (Jaisson Jeack Palacios), un futbolista en el ocaso de su carrera, Valery (Rosmeri Marval), una inmigrante que llega al país en busca de nuevas oportunidades, Karen Tacha (Michelle Orozco), una joven que quiere hacer justicia y Cristian (Brian Moreno), un millennial que ve en el derecho la oportunidad de ganar dinero.

