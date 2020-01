¿Amor en 'MasterChef'? Dos participantes rompen el silencio frente a los rumores

View this post on Instagram

Y sí. Aquí termina. Este capítulo de mi vida cambió mucho todo lo que soy, lo que hago y lo que pienso. Miro atrás y solo puedo agradecer, no hay más. No tengo más palabras, no podría, ni aunque quisiera con todo mi ser, contarles lo que sabe mi corazón. Gracias por su apoyo. Y GRACIAS @masterchefcelebrityco Y @canalrcn por dejarme entrar en sus pantallas🖤