Paralizado está el mundo del baloncesto con la pérdida de una de sus estrellas. Las tristes reacciones de los famosos al saber que Kobe Bryant murió.

En redes sociales el estupor no es poco, nadie puede creer que el basquetbolista muriera a sus 41 años y en un excelente momento de su carrera.

Allí, cientos de famosos de Hollywood y atletas lamentan su fallecimiento, que se dio cuando el helicóptero en que viajaba cayó. Ninguno de los tripulantes salió con vida.

Estos son algunos de los mensajes que los famosos comparten en sus redes, en medio del dolor.

El actor Idris Elba escribió: "Kobe era un grande. Siempre será recordado. Este es un día triste".

Kobe is G. Will always be remembered @kobebryant A Sad day. — Idris Elba (@idriselba) January 26, 2020

"Todavía no puedo creerlo": Usain Bolt.

El actor de TWD, Jeffrey Dean Morgan, escribió: "me estoy enterando apenas sobre las noticias de Kobe… maldita sea. Estoy sin palabras".

Getting on a plane to news about Kobe…. goddang. No words. ❤️ — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) January 26, 2020

La presentadora Paula Abdul escribió: "Estoy sin palabras y devastada por la inesperada muerte de mi querido amigo, Kobe Bryant. Kobe tenía un gran corazón y un amor aún más grande por la comunidad de Los Ángeles. A través de su fundación, cambió la vida de muchas personas y familias junto a su esposa, Vanessa. Rezo por su familia, amigos y fans. Nunca habrá otro como tú, Kobe".

I pray for his family, friends and fans. There will truly never be another one like you, Kobe.🙏💛💜 — Paula Abdul (@PaulaAbdul) January 26, 2020

El jugador de los Filis de Filadelfia, Rhys Hoskins, también lamentó la partida del basquetbolista. "Con el corazón roto. El mundo necesita personas como Kobe… devastador. ¡Vaya!"

Heartbroken. The world needs people like Kobe… devastating. Wow. #MambaMentality — Rhys Hoskins (@rhyshoskins) January 26, 2020

