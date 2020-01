El humorista se encuentra en reposo luego de la delicada intervención. Con selfie desde el hospital, Hassam muestra cómo se recupera después del trasplante.

No todo ha sido risas para Hassam desde hace algún tiempo.

Al humorista le diagnosticaron mieloma, un tipo de cáncer que afecta las células de la médula osea.

En días recientes se sometió a una cirugía de trasplante de médula, para la cual cultivaron células madre nuevas para implantarle, procedimiento complejo, pero que en su caso tuvo un excelente resultado.

Ahora, el humorista se animó a mostrar cómo va su proceso, y comentó: "¡Buenos días! La respuesta al trasplante va muy bien, he estado muy agotado y con algo de náuseas pero en general son reacciones normales al cambio de células. No me exijan que me vea guapo, ahora debo preocuparme por mantenerme animado".

Sus seguidores, familia y amigos se alegran de verlo mejorando y le desean una pronta recuperación.

Con selfie desde el hospital, Hassam muestra cómo se recupera después del trasplante

***

El "milagro" médico que le ocurrió a Hassam durante su lucha contra el cáncer "Alguien arriba lo quiere mucho", le dicen

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar