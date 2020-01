"Aquí hubo trampa", comentaron. Televidentes enfurecidos dicen que jurados de Yo me llamo le "robaron" los 20 millones a imitador.

Yo me llamo se encuentra en su recta final, pero antes de dar al ganador sigue entregando premios.

Esta semana el programa presentó su etapa de Original y copia, en el que los cantantes deben imitar a la perfección a los artistas.

Y deben hacerlo porque detrás de ellos, en las pantallas, está el verdadero cantante.

Este jueves Ricardo Arjona, Ricardo Montaner y Roberto Carlos se presentaron.

Y aunque Roberto Carlos fue quien se llevó los aplausos de los jurados y de los televidentes, fue Ricardo Arjona quien se llevó el premio de los 20 millones.

El premio generó rabia entre algunos televidentes, quienes afirmaron que le "habían robado el premio a Roberto".

Los duros comentarios contra los jurados podrá verlos a continuación:

Me parece muy incoherente el jurado el que ha sido más juicioso y ellos mismos lo dijeron Roberto Carlos y hoy lo hizo muy bien era la forma de premiar al que han alabado tanto. No me pareció justo aunque Arjona lo hizo muy bien.#YoMeLlamo

