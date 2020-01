Muchos no lo ven con buenos ojos. Mónica Rodríguez volvería a Caracol… ¡Para presentar polémico programa!

A muchos los tomó por sorpresa la salida de Mónica en Día a Día.

Los televidentes no dudaron en quejarse en redes sociales, y aunque Mónica pidió que no hablaran mal, lo cierto es que las críticas no se hicieron esperar.

La polémica volvió hace unos días cuando se confirmó que Carlos Calero sería el nuevo presentador de Día a Día.

Sin embargo, una noticia volvería a cambiar el panorama de todo.

Y es que de acuerdo con Lo sé todo del Canal 1, Mónica volvería a ser presentadora de Caracol, aunque no sería en Día a Día.

De acuerdo con los presentadores del programa, ahora sería parte del horario de la tarde, siendo presentadora de Extra.

La producción, creada por Manuel Teodoro, tiene como base historias de sucesos extraños e inexplicables.

Este ya fue emitido hace unos años, y aunque muchos televidentes gustaron del formato, otros lo catalogaron como "amarillista".

Hasta el momento no se sabe cuándo será estrenada la producción.

