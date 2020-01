"'Loco por vos' nos permite retratarnos en el cine de una forma distinta": Roberto Urbina

La historia del amor imposible se ha contado antes en cine, sin embargo, Loco por vos le apuesta a ser una de las primeras comedias de su tipo que se han hecho en el país. Esta vez, se trata de un bogotano enamorado perdidamente de una paisa (Lina, interpretada por Laura Londoño), a quien irá a buscar en Medellín sin imaginarse lo que le espera con su familia, la cual reniega de una relación con un "rolo", Lucas, interpretado por Roberto Urbina. Esto fue lo que nos contó el actor.

¿Por qué decidió hacer este papel?

No fue tanto de guion, cuando me comentaron sobre el proyecto me atrajo más la puesta y el género que querían tocar, primero, es algo que no se ha hecho en Colombia, algo que tiene una muy buena factura. Sabía también con quiénes iba a trabajar, Laura (Londoño) me parecía muy chévere, además llevaba mucho tiempo tratando de trabajar con Felipe Martínez, el director, y no lo había logrado. Fue una combinación. Ya una vez leí el guion y hablé con 'Pipe' Martínez sobre el tono que quería para la peli me llamó mucho la atención porque fue algo que quería hacer hace mucho rato también.

¿Diría que nos hace falta este tipo de comedia en Colombia? No tenemos muchas comedias románticas, sino más comedias populares…

Exacto. Nosotros tenemos comedias populares y cine independiente, o violento, historias de narcotráfico, crimen, etc. Esta es una película bonita, relajada, es una hora y media en la que uno puede llegar a divertirse. Creo que es parte de un proceso natural que tenemos acá en Colombia como sociedad, es normal que estuviéramos como exorcizando la realidad que hemos vivido, pero ya es hora de empezar a contar este tipo de historias, historias que no tienen nada que ver con eso. Vernos y retratarnos en el cine de una forma distinta. Me parece chévere poder ser pioneros con este proyecto y empezar a romper ciertos estigmas de que no podemos hacer cierto tipo de cine, vamos a mostrar que sí se puede y que lo podemos hacer bien también.

En esta historia usted es el típico bogotano, ¿se siente identificado con su papel o se ciñó a interpretar el estereotipo?

No, identificado del todo no me siento, porque no siento que yo sea así. Pero obviamente al vivir en Bogotá he conocido muchos personajes de este tipo. La idea era coger un estereotipo, pero no quedarnos en eso sino mostrar su parte humana aunque sí queríamos mostrar las cosas que pueden llegar a ser estereotípicas, pero que de verdad pasan. Me quedo con eso, precisamente la película plantea es cómo nosotros podemos pasar de los prejuicios y la imagen que tenemos construida en la memoria y en la cabeza de los regiones. La película busca que en últimas veamos al humano que está detrás de esos prejuicios que muchas veces son simples construcciones mentales que tenemos con las etiquetas que le ponemos a alguien de alguna región.

Hay una escena bastante graciosa que involucra a un caballo… ¿la grabó usted o utilizaron dobles de acción?

No, nos tocó con dobles. Yo la quería hacer, pero los productores me dijeron que no, que no querían dejarme porque si me pasaba algo se fregaba el rodaje. Entonces me quedé ahí viendo… aparte soy amante de los caballos, ¡me encantan! Me tocó quedarme viendo cómo todo lo manejaba alguien más (risas).

Vemos mucha camaradería y confianza entre los actores en cámara, ¿cómo fue la relación con el resto del casting?

Fue un rodaje muy bonito, fue un mes que se nos quedó corto. Por mí me hubiera quedado seis meses grabando esta película con el equipo que teníamos, no solo frente a la pantalla sino detrás: los productores, el equipo de arte, vestuario, cámaras, el equipo de fotografía, todos eran muy chéveres y muy buenos profesionales en lo que hacen. Más allá de que sabía que iba a ser una película de una factura muy alta terminamos desarrollando relaciones muy cercanas con todos los del elenco. Con la mayoría sigo en contacto y nos vemos frecuentemente. Fue muy divertido y creo que eso se traduce a la pantalla, verán una química muy real. Eso atrapa y logra que uno como audiencia se conecte con los personajes y sus relaciones.

La comedia colombiana Loco por vos llega a cines de todo el país

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar

‘The Outsider’: una serie para amantes del misterio La nueva serie de HBO y HBO GO lleva todo el suspenso de Stephen King a la pantalla chica

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí