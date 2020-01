¿Las prefirieron a ellas o simplemente Laura no quiso? ¿Dos presentadoras le "corrieron el butaco" a Laura Acuña en programa de RCN?

Hace unos meses se aseguró que Laura Acuña iba a ser la nueva presentadora del reality de RCN.

Y hasta muchos se preguntaron qué pensaría ella de volver a trabajar con su ex, Jose Gaviria.

No obstante, más tarde ella aseguró a la revista Vea que no iba en el reality porque esto implicaría no continuar en Noticias RCN.

Y recordemos que hace poco ella volvió al informativo para presentar la sección El semáforo.

Sin embargo, varios televidentes siguen asegurando que Jose o la producción del reality fueron los que le "corrieron la butaca".

Sobre todo ahora cuando se conoció que en lugar de una, serían dos las presentadoras del programa.

Sin embargo, La Negra Candela escribió lo siguiente en su página web, Pasa el chisme:

"Hay humo por los lados del reality Factor 2020 en cuanto a presentadoras. Después de muchas especulaciones y nombres puestos a sonar, incluido el de Laura Acuña y Mónica Fonseca que no estuvieron en la baraja de candidatas, finalmente quedaron no una sino dos presentadoras".

Y agregó: "Laura Barjum nombre artístico, pero en realidad se trata de Laura González, quien fuera Miss Colombia y virreina universal de la belleza en Miss Universo, y Karen Martínez, esposa de Juanes".

