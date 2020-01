Cinco emblemáticos personajes para recordar a Heath Ledger

Se cumplen doce años de la muerte de Heath Ledger, quien se hizo inmortal por sus estupendos personajes en el cine. No en vano, Joaquin Phoenix dijo lo siguiente en los premios SAG: "Estoy aquí parado sobre los hombros de mi gran actor favorito: Heath Ledger". ¿Con cuál personaje se queda usted?

Joker – Batman: The Dark Knight

Por algo Phoenix lo mencionó mientras recibía un premio a mejor actor en los SAG, justamente por este personaje. Y es que para muchos este personaje pudo haberlo llevado a la tumba, pero al mismo tiempo, le dio la gloria. Probablemente Heath Ledger sea el mejor Guasón de la historia, y probablemente ahora, dónde sea que esté, nos estará preguntando: "Why so serious?".

Ennis del Mar – Brokeback Mountain

Una película de 2005 que, sin duda, generó gran polémica, pero al mismo tiempo, acabó con muchos prejuicios sobre la masculinidad. Un personaje en el que Heath rompió los estereotipos al darle vida a un vaquero que debe mantener en secreto su homosexualidad y también, un romance con Jack Twist (Jake Gyllenhaal).

Patrick Verona – 10 Things I Hate About You

Claro, este probablemente no fue su mejor papel, pero sí logró que su carrera despegara y que muchos lo conocieran. Y es que son muchas las mujeres que soñaron con tener a un Patrick Verona intentando conquistarlas al ritmo de I Love You Baby de Frankie Vallis. Imposible olvidar esa escena de Patrick con micrófono en mano cantándole a Kat (Julia Styles) al frente de toda la escuela.

Tony –The Imaginarium of Doctor Parnassus

Una película muy psicodélica que implicó el último personaje que realizó Heath. Justamente, Ledger murió en medio del rodaje y el director de la cinta tuvo que recurrir a las actuaciones de Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell, para que le dieran vida Tony, el personaje que en principio era solo de Heath.

William Thatcher – A Knight´s Tale

Un protagónico en el que Ledger fue, literalmente, un caballero. En la cinta le da vida William Thatcher, quien luego de la muerte del caballero para quien trabaja, decide sustituirlo en un torneo de justas. Pero no lo hace solo, para lograrlo les pide ayuda a sus mejores amigos, y bueno, todos ellos terminan envueltos en varios problemas.

