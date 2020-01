¡Su dentadura quedó destruida! ¡Sin dientes, así quedó Manuela Gómez por un diseño de sonrisa!

La belleza cuesta y eso lo han demostrado dos ex-Protagonistas de Novela en las últimas semanas.

Primero fue Laura González, quien casi pierde la visión de uno de sus ojos por aplicarse un tratamiento para alagar sus pestañas.

Ahora es Manuela Gómez quien revela un triste suceso que ocurrió cuando intentó hacerse un diseño de sonrisa.

Lo hizo a través de un video en su cuenta de Instagram, con el objetivo de prevenir a sus seguidores a la hora de realizarse este tipo de procedimientos estéticos.

"Quiero contarles mi experiencia con el maravilloso diseño de sonrisa. Como pueden ver, me quedé mueca, se me cayó una de las carillas. Esta ya es la tercera vez que se me cae la carilla y quedo así, destruída".

Aunque nunca contó cuál fue el médico que la dejó así, agradeció por el apoyo y también pidió cuidado a sus seguidores si quieren someterse a un diseño de sonrisa.

"Me encanta demasiado ver tanto apoyo. Para mí no fue nada fácil tomar la decisión de mostrarme así, pero me siento tan triste, tan joven y tengo mis dientes destrozados. Espero tener apoyo suficiente para seguirles contando todo mi proceso hasta que puedan ver la realidad de lo que se esconde bajo un diseño de sonrisa".

