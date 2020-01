"No hay secreto para el éxito, pero sin duda, el de esta historia es su libreto": Catherine Siachoque

¿En estos últimos años cómo ha visto el desarrollo de su personaje, Hilda?

Me siento completamente satisfecha, obviamente por el éxito de esta serie y la cantidad de adeptos en el mundo, porque la buscan en todos lados. Me gusta como el escritor la manejó a lo largo de toda la historia. Es una mujer del común que pasa por varias etapas, que la vida la va volviendo más fuerte, que de golpe va aprendiendo y va madurando.

La parte más fuerte de la historia es cuando ella se reencuentra con su hija que creía muerta durante 20 años y de pronto sale y dice que se casó, que tiene unos hijos, que ha creado una vida, entonces es fuerte todo lo que viene.

Hablemos de la importancia de que producciones como esta aborden una problemática del mundo como lo es el crimen organizado…

Yo creo que hay una gran ventaja y es que el guionista de esta serie es el escritor del libro y además, es periodista (Gustavo Bolívar). Así que ha mostrado de forma clara estos temas, concretamente el narcotráfico, pero siempre resaltando a las personas buenas, el valor de ser gente de bien y que así cometan errores, como todos los de esta serie, las buenas personas siempre pueden enderezar el camino e ir hacia lo correcto. Lo que menos queremos es hacer una apología al crimen.

Muchas producciones a nivel internacional se han caracterizado por exponer la violencia a través del sexo y el narcotráfico. A veces se puede llegar a pensar que el argumento es facilista por caer en la violencia y las escenas sexuales. ¿Qué piensa de esto?

Todo depende de cómo se cuentan las cosas. La mayoría de las novelas y las series que nosotros hacemos son una representación de la vida real, y en la vida real, el sexo y la violencia se usan para ganar lugares, conseguir dinero, mostrar o ejercer poder. Puede que a veces sí se muestre un poco facilista, pero también hay que aceptar que se debe hablar de esos temas y no convertirlos en tabú: hablar de la sexualidad entre una pareja casada, cómo se cometen los crímenes, qué suceden en las cárceles. Y normalmente si no tenemos acceso a algo, lo queremos ver, entonces hay que contar esas historias, pero hacerlo bien.

"Esta historia les abre los ojos a los televidentes a una problemática que existe en el mundo: mujeres bellas al lado de hombres poderosos, y todo lo que están dispuestas a hacer para llegar a tener un status, lujos y viajes".

En ese sentido, ¿la serie la ha hecho reflexionar sobre el tema de la violencia y el sexo, que al final del camino son elementos que mueven la vida?

Yo creo que a todos no solo a mí, pero al público les abre los ojos a una problemática que existe en el mundo: mujeres bellas al lado de hombres poderosos, y todo lo que están dispuestas a hacer para llegar a tener un status, lujos y viajes. Nos muestra realmente cómo es nuestra sociedad y que al final, después de toda esa nube negra, siempre sobreviven los buenos.

¿Cuál cree que ha sido la razón principal de que la serie sea tan exitosa y que conecte con tantos televidentes?

Creo que no hay una fórmula, si la tuviera todo el mundo se encargaría de crear éxitos, pero considero que todos estamos conectados por la historia escrita por Gustavo Bolivar. Como yo siempre he dicho, sin libretos no hay paraíso, y una gran estrella jamás se puede salvar de un pésimo libreto. En cambio, un actor estándar puede terminar haciendo una gran historia si va acompañado de un buen libreto.

Hemos tenido una super producción grabada en su mayoría en exteriores, en una Colombia maravillosa, obviamente todo hecho bajo el lente de Telemundo, un elenco también muy bueno, completo, todo se va juntando para ser un éxito, pero sin duda, el éxito de esta historia es su libreto.

En varias entrevistas ha dicho que tiene una deuda de vida con Hilda porque le ha traído muchas cosas buenas. ¿De qué manera este personaje le cambió la existencia?

Haber hecho esta segunda temporada y esta saga me permitió estar en otro modo: reconectarme con compañeros y aprender a reconocernos, tener amigos que me van a durar para toda la vida y estar de nuevo en Colombia donde hacía muchos años no grababa.

Y adicional a eso me voy con varios aprendizajes, y uno de ellos es que, si bien los actores somos un gran aporte para el éxito de una serie, no somos absolutamente esenciales. Por el contrario, lo esencial es una buena historia acompañada de una buena producción.

¿Cómo ha evolucionado en su carrera de actriz con este papel?

Es un personaje completamente distinto a lo que venía haciendo. La gente me reconocía principalmente como villana y después hacer otro perfil como Hilda me cambió todo. Y es que es un personaje completamente blanco con matices grises, tiene otra identidad y un sentir de madre infinito hacia sus hijos. Ha sido una transición muy interesante.

Pero no solo fue eso. A nivel personal también implicó una evolución y un desafío ya que tuve que estar mucho tiempo lejos de mi casa, mi familia y mi esposo. Y todo eso implicó poder seguir manteniendo una familia a la distancia.

