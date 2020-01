[FOTO] El nuevo 'look' de Pipe Bueno por el que le dicen que ahora es "nada qué ver"

El cantante sorprendió en redes sociales con este aditamento a su apariencia. El nuevo look de Pipe Bueno por el que le dicen que ahora es "nada qué ver".

"Quítate eso, por favor", "Era divino, ahora nada qué ver", son algunos de los comentarios que le dejan en Instagram a Pipe.

El exjurado de Yo me llamo ahora luce un bigote que antes no tenía, pues antes ni siquiera se dejaba la barba.

No obstante, tal vez porque se encontraba de vacaciones, decidió relajarse y dejarlo por un tiempo.

Al parecer, sus fanáticas esperan que el tiempo no sea muy largo. El 'look' no fue muy popular entre sus seguidoras.

Aun así, a Luisa Fernanda W parece gustarle el bigote de Pipe. De hecho, en una foto le escribió en tono jocoso "bozo sabroso".

