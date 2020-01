La razón por la que muchos dicen que ya no verán 'MasterChef'

View this post on Instagram

Hoy @isabella.santodomingo te invita a 'enmujerarte’ 👄 un importante mensaje para que muchas mujeres se unan y así sigan siendo protagonistas en el mundo 🙌🏻💋 Sigue su destacada participación en #MasterChefCelebrity todos los fines de semana a las 8 de la noche por el @canalrcn 💥✌🏻