"Los chicos malos" del cine vuelven a sus andanzas después de 17 años

Tuvieron que pasar 17 años para que pudiéramos ver juntos a Will Smith y Martin Lawrence en Bad Boys, dándole vida a los ya emblemáticos policías Mike Lowrey (Will) y Marcus Burnett (Martin). Y es que desde el próximo jueves 23 de enero, estará en las salas de cine de nuestro país Bad Boys for Life.

Respecto a la trama, pareciera que el tiempo no ha pasado, pues la historia comienza con Mike tratando de convencer a Marcus de que no se retire de la policía, así como lo vimos al final de Bad Boys 2.

2 horas dura esta nueva cinta de la saga de acción y comedia. En esta ocasión será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi.

Y aunque parece que Marcus está seguro de su decisión, lo cierto es Mike lo convence para resolver un último caso. La pareja volverá a estar detrás de un importante enemigo: un conocido de Mike del pasado quien vuelve para cobrar venganza y acabar con su vida.

Y tal cual como ya nos tienen acostumbrados, veremos escenas llenas de acción, carros de lujo, velocidad, armas y por supuesto, comedia.

Junto a Will y Martin veremos a otros reconocidos actores como Theresa Randle, Joe Pantoliano, Vanessa Hudgens, Paola Núñez, Alexander Ludwig, Charles Melton, Nicky Jam y Kate del Castillo.

Bad Boys for Life recaudó 68 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor estreno de la saga, respecto a los 15 millones de la original y los 46 de la parte dos.

"Mike estamos más cerca de ser viejos que jóvenes. Estoy cansado, me voy a retirar. ¿Quieres que tu legado sean camisetas sin mangas y gente muerta?", tráiler de Bad Boys for Life.

