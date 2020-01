¿Los jurados ya no lo quieren ver en el reality? El imitador que sería el siguiente eliminado de Yo me llamo, según los televidentes.

Dentro de algunos días Yo me llamo dará a conocer el nombre de su ganador.

Pero mientras ese día llega, los televidentes están más conectados que nunca con las eliminaciones.

Justamente este lunes el reality presentará una nueva eliminación, teniendo a Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Pedro Infante y Jorge Celedón en el borde del abismo.

¡Una Estrella dejará de brillar esta noche! 😱 Los mejores dobles de Colombia tendrán que dejar todo en el escenario para poder sobrevivir a la noche de eliminación. ¿Te lo vas a perder? #YoMeLlamo, esta noche a las 8:00 p.m. por @CaracolTV. pic.twitter.com/oCQ8rmMvme — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 20, 2020

No obstante, de acuerdo con los televidentes, ellos "ya saben" quién será el siguiente eliminado.

Y es que, a su parecer, será Montaner quien se despida del programa.

Las razones de su adiós tendrían que ver con que no es un concursante colombiano, que ya ganó Yo me llamo en Perú, y finalmente, que le han puesto temas cada vez más difíciles.

Sin embargo, la última palabra la tendrán los jurados esta noche a las ocho.

Sobre la nueva temporada de Yo me llamo, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro hace unos meses:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

