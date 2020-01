¿Fue por apoyar el paro? RCN le dice no a Adriana Lucia.

La cantante iba a ser parte de los jurados del 'Factor X', además de actuar en algunas series. ¿Fue por cantar en el paro? RCN le dice no a Adriana Lucia.

Aunque se suponía que la cantante colombiana, Adriana Lucia, ya tenía todo listo para firmar contrato con el Canal RCN para trabajar en algunas de sus producciones, hoy se conoció que el canal se echó para atrás en la decisión.

Aunque no se saben los verdaderos motivos por los que el canal no quiso firmar el contrato con la cantante, se ha empezado a especular que fue por su reciente apoyo a las marchas.

¿Oyeron la w? ¿De verdad en RCN van a vetar a Adriana Lucía por haber cantado en el paro? #NoCensurenAAdrianaLucía — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) January 17, 2020

Anteriormente se había hablado que Adrian Lucia ingresaría al Canal RCN, para ser parte de los jurados de la nueva temporada del Factor X, además de participar en algunas producciones como actriz.

La cantante habría sido notificada de la decisión justo el día en el que se dirigió al canal a realizar el debido proceso para firmar contrato, según informó W Radio.

"En diciembre pasado todo había quedado listo para firmar en 2020 el nuevo contrato. Sin embargo, este año cuando llegaron a hacer la firma del contrato le dijeron a Adriana que ya no, que ya no iban a hacer este contrato con ella y que, por el momento, RCN no iba a tenerla para su alineación 2020″, informaron en la emisora ese viernes.

