'How To Get Away With Murder' estrena su quinta temporada por AXN

Nominada en nueve ocasiones a los premios Emmy, How To Get Away With Murder se ha convertido en uno de los clásicos de la televisión. La intriga y el suspenso vuelven con una quinta temporada que será emitida desde este lunes 20 de enero a las 10:50 p.m., por AXN.

Para el inicio de esta temporada veremos el momento en que Connor Walsh (Jack Falahee), Michaela Pratt (Aja Naomi King), Asher Millstone (Matt McGorry) y Laurel Castillo (Karla Souza) comienzan su tercer año en la escuela de derecho, mientras que Annalise Keating (Viola Davis) regresa a la enseñanza a tiempo parcial, seleccionando a nuevos estudiantes para ayudarla resolver casos antiguos para su acción de clase.

Estos capítulos seguirán llenos de emoción y de grandes actuaciones por parte de Viola Davis, quien gracias a su papel de Annalise Keating ha estado nominada a los Globos de Oro y fue ganadora de People’s Choice Awards y de los Screen Actors Guild Awards. A ella la seguirán acompañando Billy Brown como el detective Nate Lahey, Charlie Weber como Frank Delfino, Liza Weil como Bonnie Winterbottom y Conrad Ricamora como Oliver Hampton. La serie es producida por Pete Nowalk y Shonda Rhimes, famosa por su trabajo en la creación de Grey’s Anatomy.

