Chichila Navia dejó en shock a varios con sugestiva foto ligera de ropa

✨Era Leona y no León✨ . ✨Muchas mujeres me preguntan ¿Si estuvieras gorda cómo antes, montarías fotos así?… Y yo “No lo sé”… Cuando tenía más kilitos no tenía este espacio de las redes, y nadie me invitó a posar con poca ropa en una revista. Creo que la belleza de una mujer no se limita a una simple talla, así que no lo sé. De lo que si estoy segura es de haberme amado desde antes, con o sin peso. Y lo que más me enamora de este resultado, después de 8 años de cambio en mis hábitos, “Es lo saludable que me siento”. Soy una convencida de que “Si Se Puede”… Cada día es una nueva oportunidad y nada que hacer, hay que Creer para Crear✨ . ✨He compartido aquí en mi IGTV (el ícono está bajo las historias destacadas, entre la cuadrícula y la personita) junto a la @doctoramariab todos los tips necesarios para empezar un proceso de cambio en la nutrición y en el manejo de las emociones, junto a @hollman.cuerpoencontrol tips para hacer ejercicio en casa, y junto a @ivan.vallejoavilez tips para bailar en casa. Todo está creado para y por ustedes y es completamente gratuito✨ . ¡[email protected] quiero! No crean nada de la falsa publicidad que hacen con mi imagen sobre Pastillas milagrosas 🚫DayNightSlim🚫es una ¡MENTIRA!. Crean en ustedes, en que SI se puede y que todos los procesos llevan tiempo y dedicación💪🏼 . PH @hernanpuentes M&H @lanegra7000 Look @desigual . #viernes #chichilaysustips #sisepuede #💪🏼 #❤️