Paola Jara explica por qué ya no responde a las provocaciones e insultos en redes

View this post on Instagram

Cuando la ignorancia envídia y critica , la inteligencia observa, escucha y se ríe 😉 Hay gente que cree que me ha callado solo porque no respondo a sus provocaciones. Pero yo digo: donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. 🙏🏼 Dios nos Bendiga❤️ #pjlovers feliz jueves!!! #tbt