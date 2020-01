"Me la he guerreado": Luisa Fernanda W se defiende luego de que revelaran cuánto cobra por publicar en Instagram

La influencer gana varios millones de pesos gracias a sus redes sociales. Luisa Fernanda W se defiende luego de que revelaran cuánto cobra por publicar en Instagram.

El sueño de cualquier joven es el de tener el dinero suficiente para costearse sus propios gastos.

Sin embargo, la realidad para la gran mayoría es que todo dependerá de la oferta laboral de lo que pueda estudiar.

Por esta razón, a más de uno le sorprendió conocer que Luisa gana 30 millones cada vez que publica algo comercial en Instagram. Por historias 'brandeadas' en la misma red social puede cobrar 17 millones de pesos.

Más de uno salió a desestimar a la youtuber, quien llegó a ser tendencia número 1 en redes sociales como Twitter.

Así, la misma Luisa se defendió explicando que su trayectoria en redes no es algo reciente, y que su éxito se debe a que ha trabajado bastante para mantenerse vigente en las mismas.

Estudié en la universidad, pero desde muy niña vi el crecimiento que iba a tener las redes sociales en el mundo, al inicio no tenía idea que mis videos de 15 segundos en Instagram iban a ser virales, pero con el paso de los días me proyecte y seguí creando CONTENIDO SIN PARAR.

Después agregó que lo que le ha ayudado a mantenerse es la disciplina y la constancia.

En estos 8 años de carrera lo que jamás me ha faltado es DISCIPLINA, Esa es una de las claves del éxito. Gústeles o no yo me la he guerreado mucho! Y amo disfrutar de mi trabajo. Y a los que les pique mi éxito PUES RÁSQUESE porque que más.

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) January 16, 2020