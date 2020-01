Si usted es de aquellos que ama el humor de negro, entonces debe conectarse con Avenue 5, la nueva serie de HBO que podrá ser vista desde el próximo domingo 19 de enero, a las 10:00 p.m.

La historia tiene como foco central ese sueño que tienen millones de personas y cientos de empresarios en el mundo: los viajes espaciales como turismo, alejados del concepto que muchos tenemos de la NASA. Así que, desde su sillón o desde su cama, abróchese el cinturón y siga la vida de Ryan Clark (Hugh Laurie), el capitán del Avenue 5, un crucero de dos meses alrededor de Saturno.

Publimetro tuvo acceso al primer episodio de esta comedia que comienza justamente en el famoso crucero. Todo parece marchar bien y sin duda, las personas que van dentro tienen el dinero suficiente para tener todas las comodidades: buffets gourmet, un spa, clases de yoga, habitaciones de lujo, zona de juegos y muchas actividades para no aburrirse.

Todo parece ir perfecto hasta que en una siguiente escena vemos a la ingeniera del crucero Billie McEvoy (Lenora Crichlow), teniendo problemas técnicos bastantes serios con el crucero. La gravedad comienza a afectar a los pasajeros y a generar caos entre los mismos, pues todos buscan una explicación de lo sucedido. Después del accidentado momento, parece que todo ha vuelto a la normalidad hasta que Billie le confiesa a Ryan que debido al "problemita técnico", su viaje se ha alargado de dos meses a ¡tres años! Un hecho que no dejará nada contentos a quienes en un principio eran los felices turistas.

El turismo espacial será una realidad en 'Avenue 5'

Ahora bien, además de darles explicaciones a los pasajeros, Ryan y Billie tendrán que enfrentarse al propietario de la Avenue 5, Herman Judd (Josh Gad) y a su mano derecha, Iris Kimura (Suzy Nakamura), quienes comenzarán a odiar "un poco" al capitán. Una rabia que seguirá creciendo después de otras confesiones que les hará este capitán y que no esperaban.

El otro lado de este crucero espacial

Mientras tanto, en la tierra el equipo de trabajo del Avenue 5 intenta una operación de rescate. Un plan que tienen que idear junto a los expertos de la NASA. En ese momento es cuando veremos otra parte del elenco de esta producción que está encabezado por Rav (Nikki Amuka-Bird), la cabeza de toda la misión de control.

Pero eso no es todo. Paralelo a la tragedia que vive el crucero, los televidentes podrán seguir las historias de sus tripulantes. En el primer capítulo se encontrarán con las vivencias de Mia (Jessica St. Clair) y Doug (Kyle Bornheimer), un matrimonio que no para de discutir y que tendrá que recibir asesoramiento espiritual para no terminar matándose en el crucero (y de paso, no desesperar a los demás tripulantes); Karen (Rebecca Front), una mujer de armas tomar que se convertirá en la voz de los pasajeros que piden explicaciones y soluciones; y finalmente, Spike Williams (Ethan Phillips) un exastronauta que ahora es alcohólico y mujeriego. Un hombre que sin duda, aterrorizará a las pasajeros, y especialmente a las mujeres de este crucero, con sus comentarios salidos de tono.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar