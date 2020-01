Las quejas se ven todos los días en las redes sociales. La razón por la que cientos de televidentes han dejado de ver Yo me llamo.

El reality de Caracol es lo más visto por los televidentes colombianos.

Eso de acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope Media todos los días.

Sin embargo, a pesar de ser lo más visto, muchos televidentes han asegurado que han dejado de ver la producción.

La principal razón tiene que ver con Amparo Grisales, a quienes muchos consideran como "grosera", "terca" y "prepotente".

Sus quejas han llegado hasta tal punto, que piden que la saquen del reality.

Estos han sido algunos comentarios de los televidentes en Twitter, red social en la que el programa suele ser tendencia:

Cientos de televidentes han dejado de ver Yo me llamo

Me mame de los comentarios cansónes de amparo ..apagó ,me cuentan quién queda en riesgo #YoMeLlamo @YomeLlamo

Dos temporadas que no he visto #YoMeLlamo precisamente por la señora @Amparo_Grisales Es déspota y ordinaria. Además, menosprecia a las otras personas

No creo que yo sea el único que no ve #YoMeLlamo para evitar el desagrado de ver a @Amparo_Grisales a quien personalmente considero grosera, mal hablada y un estorbo en ese programa. Alguien que por favor le diga que entienda que su tiempo de sexi paso hace mucho tiempo.. .

Así nunca me veo #YoMeLlamo, llevo 15 min y ya estoy estresada con esa vieja Amparo, yo no sé mucho de canto pero creo que ella sabe tanto como yo, pero lo más estresante es que ella se cree la mamá de los pollitos pero solo es una gallina vieja que ya no pone huevos 🙄

— Liliana Rueda Rueda (@LilianaRdaR) January 15, 2020