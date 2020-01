Aseguran que hay "rosca" dentro del reality de Caracol. Televidentes se emberracaron con nueva eliminación de Yo me llamo.

Muy pronto el reality llegará a su final y poco a poco se han ido los imitadores.

Este miércoles hubo una nueva noche de eliminación y Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Roberto Carlos y Javier Solís fueron los amenazados de la noche.

Y aunque los cuatro lo dieron todo en el escenario, a pesar de todos sus esfuerzos, Javier Solís fue el siguiente eliminado de la competencia.

#YoMeLlamo | ¡Qué hermosa canción la que interpreta Javier Solís! ❤ A subirle el volumen y a cantar a grito herido. Conéctate a nuestra señal en vivo 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/BOxb3xFdac — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 16, 2020

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, muchos de ellos enfurecidos con los jurados por hacer sacado al imitador.

"A ustedes muchas gracias, a Dios por traerme hasta acá, a mi esposa, a mis hijos. Gracias", así se despidió el imitador.

Estos fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter:

A este paso se lo va a terminar ganando el que menos se llama #YoMeLlamo — Nancy Rodriguez (@nancyromusic) January 16, 2020

Ohhhh se fue javier solis. #YoMeLlamo — LA METIDA (@jurta6) January 16, 2020

Es una pena que se haya ido Javier Solís, para mí él merecía continuar en la competencia. 😞 #YoMeLlamo — marta rodriguez (@marta5723363) January 16, 2020

Sobre su participación en el reality, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro hace unos meses:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

