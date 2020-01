¡Y Amparo, César y Jessi no se quedaron callados! Participante de Yo me llamo se despachó contra los jurados, y después ellos lo dejaron con la boca cerrada.

Se trató de Ricardo Montaner, quien estuvo al borde de la eliminación este miércoles.

Antes de que saliera al escenario, un poco molesto, aseguró que no estaba de acuerdo con la decisión de los jurados, ya que ellos no habían visto a Ricardo Montaner en sus presentaciones de Viña del Mar, donde se movía, como justamente no les había gustado a ellos.

Aunque de forma sutil, los televidentes afirmaron que esta fue su manera de despacharse contra Amparo Grisales, Jessi Uribe y César Escola.

#YoMeLlamo | Interpretando Yo Sin Ti y utilizando las propias gafas oscuras, Ricardo Montaner espera fascinar al público, al jurado y a Colombia entera. 🎙 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/vQsEYNTocP — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 16, 2020

Sin embargo, luego de su presentación en la noche de eliminación, Amparo aseguró que se había erizado por su voz y el manejo del escenario.

"Una de tus mejores presentaciones Ricardo", aseguró la 'Diva de Colombia'.

Amparo también le recordó su despachada contra ellos.

"Ustedes creen que los queremos frustrar, pero lo que queremos es que reaccionen que tengan conciencia de que sí se puede hacer mejor".

Por su parte, Jessi Uribe dijo: "No es para destruir, es para construir y conseguir al doble perfecto".

Sobre el tema Montaner solo afirmó lo siguiente: "Me sentí muy frustrado".

