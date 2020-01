Pronto lo veremos en la próxima edición del Festival Estéreo Picnic (3, 4 y 5 de abril) y es probable que toque alguna de estos temas. ¡En Publimetro vamos calentando motores con estas cinco canciones! Las colaboraciones más legendarias de Nile Rodgers.

Nile Rodgers y Daft Punk

Muchos jóvenes conocieron el talento de Rodgers cuando hizo parte de Get Lucky, primer sencillo del Random Access Memories, último disco del dúo francés Daft Punk. El éxito de este tema comenzó a pocos segundos de ser lanzada, y es que 48 horas después ya había vendiendo alrededor de 50.000 copias. "Nunca imaginé el enorme éxito de esta canción. Cuando grabamos el álbum simplemente trabajamos y nos divertimos", dijo Nile en medio de una conferencia de prensa en Ibiza en 2013, justamente el año en que fue lanzado este tema.

Uno de los momentos más emblemáticos relacionados a esta canción tuvo que ver con la presentación que hicieron Daft, Nile, Steve Wonder y Pharrell Williams en los Premios Grammy 2014. Ese mismo año la canción fue premiada en las categorías de grabación del año y mejor interpretación de pop de dúo/grupo.

Avicii en Lay me Down

Lo de Daft Punk fue solo el comienzo de una serie de colaboraciones con artistas nuevos y uno de ellos fue Avicii, quien a pesar de su repentino fallecimiento, siempre será recordado como una de las mentes brillantes de la música electrónica en la primera década de los 2000. Lay me Down fue lanzada el 21 de abril de 2014 como el quinto sencillo del álbum debut de Avicii, True, y Nile Rodgers fue el encargado de imprimirle el característico sonido de su guitarra funk. Y curiosamente, en 2013 ya había entrado a los listados de Estados Unidos y Reino Unido sin ser lanzada.

Justamente, sobre la partida del artista en 2018, Nile dijo lo siguiente en entrevista para Baeble Music: “Me enteré de la noticia y estuve llorando en un avión durante todo un vuelo. Amo a Avicii, lo considero un hermano, tenía una habilidad natural para la música. Para mí fue el escritor de melodías más orgánico que he conocido”.

Madonna en Like a Virgin

Sin importar si se es fanático o no de la norteamericana, todos saben que este es uno de los grandes clásicos de la artista que además, ayudó a catapultar su carrera. Lo que pocos saben es que Nile Rodgers hizo parte de este tema y de su éxito. Nile fue el encargado de producirlo y en realidad, produjo todos los temas que hacen parte de Like a Virgin, segundo álbum de estudio de Madonna.

Respecto a la canción como tal, Rodgers estuvo reacio a grabarla luego de escuchar la maqueta, pero más tarde, como ha confesado en diversas entrevistas, se dio cuenta que iba a ser un éxito pues no la podía sacar de su mente. Luego le pidió disculpas a Madonna y ambos se pusieron manos a la obra en el Power Station Studios de Nueva York. Fue el primer sencillo número 1 de Madonna en el Billboard Hot 100 y llegó a la misma posición en las listas de Australia, Canadá y Japón.

David Bowie en Let’s Dance

Sin duda, la capacidad creativa de Nile va más allá de su poder con la guitarra y los instrumentos, pues además de la magia que logró con Madonna produciendo su famoso Like a Virgin, también lo hizo con Let’s Dance de David Bowie. Este, su decimoquinto álbum, se convirtió en el disco más vendido de su carrera y lo puso en el número 1 de diferentes países de todo el mundo.

"Creo que es uno de mis mayores logros, porque ha sido el disco más fácil y rápido que he hecho nunca. Un día, David me enseñó una foto de Little Richard con un traje rojo, el pelo suelto y montándose en un Cadillac descapotable. Me dijo: 'Nile, cariño, así quiero que suene mi álbum'. En cuanto la vi, lo supe. No quería decir que le gustaría un disco retro, ni nada de eso. Lo que quería era un álbum que fuera moderno y eterno”, le contó a Colleen Nika en la Red Bull Music Academy de Nueva York.

Nile Rodgers y Dua Lipa

Lo Nile va más allá del pasado y el presente, y es que la cantante británica Dua Lipa compartió los primeros detalles relacionados a su segundo álbum de estudio y dio a conocer que Rodgers hará parte de este. Se espera que el segundo disco de su carrera sea lanzado en este 2020 y de este ya se lanzó una primera canción: Don’t Start Now. Por unas fotos publicadas por Dua Lipa en sus redes sociales, su nuevo álbum, que curiosamente se llamará Future Nostalgia, se está grabando en los Abbey Road Studios en Londres.

Dua Lipa comentó que después de realizar un tour con su primer disco, en un momento donde la electrónica dominaba los escenarios, se dio cuenta que necesitaba más sonidos en vivo para este nuevo álbum. Fue por razón que decidió llamar a Rodgers para que fuera uno de sus aliados.

