Un homenaje al samario no fue entendido como tal por muchos que han visto la pieza. Estatua de Carlos Vives en Ciénaga (Magdalena) tiene "cuerpo de mujer", según visitantes.

Vives es uno de los nombres más relevantes en la música nacional.

Más allá de quienes puedan no gustar de su sonido o su persona, lo cierto es que Vives ha hecho historia con algunos de los discos más vendidos en el país.

Por esta razón, en el Municipio de Ciénaga se le realizó un homenaje con una estatua en bronce.

Lo que resulta un poco extraño es que la figura del artista luce más delgada que el mismo cantante. De hecho, algunos comentan que "parece una mujer", pues en el pecho los pectorales son prominentes, pero el resto del cuerpo es pequeño y curvilíneo.

La escultura no llevaría más de un año en el lugar, por lo que se sabe.

Declaro: no me queda claro el entronque pretendido (cultural, musical, etc.) entre Buitrago (100 años de nacido y 71 de fallecido) y Carlos Vives. Ambos figuras excelsas del Magdalena Grande/Colombia/el mundo. Mucho menos la figura de Vives en la escultura… Que dice el samario? pic.twitter.com/og6fJI1XCY

