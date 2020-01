¿Por qué la presentadora de Caracol no se encuentra bien, hablando de dinero? A Carolina Cruz los bancos la llaman a cobrarle todos los días por deuda millonaria.

Fue una confesión que hizo la misma presentadora colombiana en medio de una entrevista con Lo sé todo.

Y es que económicamente Carolina no tuvo un buen 2019, y es que, su empresa quebró.

“El año pasado fue muy duro para mi empresa porque entramos en quiebra y yo no sabía absolutamente nada. La empresa entró en quiebra con una deuda que ustedes no se imaginan. A mí me llaman los bancos todos los días a las siete de la mañana” dijo la presentadora de Caracol.

No obstante, poco a poco la también modelo se ha ido recuperando.

"A los que han preguntado por mi empresa, vamos para arriba de la mano de Dios", contó Carolina hace un tiempo en medio de una entrevista con la revista Aló.

En la actualidad Carolina es una de las caras de Día a Día, uno de los programas más importantes de Caracol entre semana.

Pero además de eso, en redes sociales se le ve muy activa siendo influenciadora.

En sus redes, especialmente en Instagram, también se le ve muy conectada con el mundo del modelaje. En esta red suele subir fotos de sus sesiones fotográficas para diferentes marcas.

