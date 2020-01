Presentador de RCN fue despedido y las críticas contra el canal no se han hecho esperar

View this post on Instagram

Amados seguidores les cuento que mi ciclo en El Desayuno ha llegado a su fin. La vida es así: Cambiante y efímera, hoy estamos y mañana no, lo bonito de que sea así es dejar una huellita en el corazón de quienes alcanzan a conocerte y yo espero haberla dejado en quienes vieron mi trabajo en estos 7 maravillosos meses de mucha alegria, de experimentar muchas cosas nuevas, de conocer gente que solo veía a través de esta pantalla en la que soñé estar y lo logré, para cual estudié, me gradué y con el talento que mucho o poco me dio Dios para combatir la inclemente realidad en la que nací, demostré que si se puede cumplir los sueños. Me quede con las ganas de seguir haciéndolos reír a través de este programa pero ya la vida nos dará más espacios para seguir compartiendo, la situación por la que esto se da es algo compleja. Les explico para aclarar y para evitar falsas versiones: En Junio mi manager Sandra Alonso siempre me insistió que yo tenia que ir de invitado a El Desayuno y le insistió a la productora de invitados del programa para que yo entrara en la lista de nombres de personajes a invitar, esto se dio y el día que fui, hice mi show y a la dirección del canal le gusto, me llamaron a contratación y se hizo un arreglo económico y de tiempos porque yo trabajo de noche en Tropicana y Oxígeno, cuadre mis tiempos entrada: 7:30 AM, hasta el último día los cumplí a tiempo, el proceso de maquillaje y vestuario es demorado y esto hacía que entrara un poquito después del inicio de FaceLive que hace el programa antes de ir al aire en la tv, luego de 5 meses empezaron los llamados de, yo los sentía innecesarios porque yo estaba cumpliendo con el horario con el que me comprometí, por esto propuse ir los miércoles con un acto especial y yo así seguir presente y mis rutinas tuvieran mayor expectativa, dije además se me redujera el sueldo y este trato fue aceptado. Hoy la dirección me notifica que no continúo en este 2020, lo cual acepto y aprovecho para agradecer a mis compañeros en esta aventura, los llevo en el alma y seguidores sigo con un pensamiento: Dios cierra una puerta pero abre otra, ahora tengo que encontrarla, mientras seguimos por aquí conectados como siempre❤️