La canción que dejó embobada a Valerie Domínguez en Yo Me Llamo

Una nueva gala en Yo Me Llamo y sin duda una de las que más se goza las noches es Valerie Domínguez. No hay canción que no se goce, no hay show que no se baile. Sin embargo, al parecer llegó la canción que más la emocionó, al punto de dejarla boba.

Al menos así lo expresó mientras el imitador de Ricardo Arjona interpretaba la canción Mujeres. "No sé quien las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios"… Con ese estribillo, Valerie entró en flow.

La canción que dejó embobada a Valerie Domínguez

Sin embargo, al imitador no le fue tan bien como esperaba. La emoción que sintió Valerie Domínguez no la sintieron los jurados, en especial Amparo Grisales. La diva rajó una vez más a Arjona por el cabello, el que llevó escondido en un gorro, y esta vez también por la voz.

Yo Me Llamo entró en su fase final y cada error de los participantes se paga caro. No obstante, a pesar de las noches dramáticas, la que parece gozarse cada uno de los momentos es la exreina de belleza. ¿Es la presentadora más carismática que ha pasado por el programa?

