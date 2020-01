Después de llegar a todos los rincones del mundo con su quinto álbum de estudio, Poison, la agrupación de Kpop, VAV, aterrizará en nuestro país por primera vez para dar un show sin precedentes con su Grand America Tour, gira con la que visitarán varias ciudades de Latinoamérica.

La cita será el próximo miércoles 11 de marzo en el Auditorio Mayor Cun, escenario en el que esta agrupación interpretará éxitos como: Spotlight, Brotherhood, Señorita, So in Love, Give me More y muchos más.

Las entradas para este concierto podrá conseguirlas en: www.ticketlight.com.co/events/vav/

Actualmente el grupo está dando a conocer Poison, la canción principal de su quinto álbum, el cual lleva su mismo nombre y que se dio a conocer el pasado 21 de octubre.

Poison es una balada pop que expresa la tristeza que sigue al final de un romance que había tomado un giro tóxico, con letras desde la perspectiva de un hombre con dolor después de la ruptura. La canción comienza con un melancólico sonido de lluvia antes de cambiar a un ritmo fuerte, que va marcando la emoción de la canción.

VAV se presentará por primera vez en nuestro país en marzo

