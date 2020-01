¿Cuál es la razón para que estén tan furiosos con el imitador? Televidentes ruegan que expulsen a participante de Yo me llamo.

El reality de Caracol está a punto de terminar y varios televidentes están conectados, más que nunca, a la producción.

Cada vez son menos los participantes y más grande el ojo crítico de los espectadores.

Justamente, por esa razón, no dudaron en darle palo al imitador de Ricardo Arjona por su actitud de los últimos días.

Y es que en la eliminación del pasado viernes, cuando Espinoza Paz dijo adiós, los televidentes pidieron que sacaran y hasta que expulsaran a Ricardo Arjona por su actitud grosera.

Para varios, Ricardo fue demasiado prepotente al recibir un consejo de ponerse una peluca para interpretar a su personaje.

Un hecho que comentaron tanto los jurados como sus compañeros de reality.

"Fuiste grosero y altanero. No te dejaste arreglar el pelo, no dejaste ni que llegaran al momento de arreglártelo como debe ser. No es la sola voz lo que se califica en Yo me llamo", fueron las palabras de Amparo Grisales hacia el imitador.

Las imágenes de lo sucedido podrá verlas a continuación.

¡Ayayay, se ‘embejucó’ Ricardo Arjona! 😱 La Estrella se negó a salir con extensiones al escenario de #YoMeLlamo. ¿Habrán consecuencias? 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/wLsDxynArR — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 9, 2020

Y por supuesto, su actitud lo hizo tema de conversación en las redes sociales. Estos fueron algunos comentarios de los televidentes en Twitter, red en la que el programa suele ser tendencia en las noches:

Mala cosa q hayan dejado a #ricardoarjona no entiendo 🙄 #YoMeLlamo — Dianita ortiz (@Dianitaortizz) January 11, 2020

Por que no sacaron a él imitador de Ricardo arjona que fue bastante grosero y no a Espinoza paz #YoMeLlamo @YomeLlamo — ☆ [email protected]♡ ☆ (@lopezpaolatl) January 11, 2020

Me acabo de dar cuenta que el eliminado de anoche en Yo me llamo fu Espinoza paz. ESOS JURADOS EN QUE ESTABAN PENSANDO! El que debía salir era Ricardo Arjona, ese hombre es demasiado prepotente y nunca le aporta nada al personaje.#YoMeLlamo — Adriana Perez 💜🇨🇴💎 (@Ksias93) January 11, 2020

#YoMeLlamo cómo es posible que hayan premiado la grosería y pataneria del señor imitador de Ricardo Arjona, es el colmo!! 😠 Que bonito ejemplo le dan a los niños y jóvenes que ven su programa! @Amparo_Grisales — Johanita (@yohisan) January 11, 2020

