Ahora veremos a Sandra Echeverría en la piel de la mexicana Graciela Olmos

Rebelde y testaruda, así ha descrito la historia a Graciela Olmos, una mujer que desde pequeña tuvo que sufrir y entender que la vida no era fácil. Huérfana, ladrona, apostadora, y finalmente se convirtió en una criminal y mujer legendaria. Sandra Echeverría es quien le dará vida a Graciela en La bandida, producción que podrá ser vista de lunes a viernes a las 4:00 p.m. por Telemundo Internacional. En una conversación con diversos medios de comunicación de Latinoamérica, la actriz nos contó detalles de esta teleserie.

En una época en la que las series tienen pocos capítulos, La bandida cuenta con 70. ¿Cómo fue apostarle a este formato?

Claro, son varios capítulos, pero estos se hacen más amenos porque se dividen en tres etapas. Y es que teníamos que contar toda la historia de Graciela Olmos desde muy chiquita y terminar con su muerte cuando es mayor. A mí me verán desde el capítulo 29.

¿Por qué se decidió a darle vida a este personaje?

Me encanta personificar a mujeres fuertes, no me gustan las débiles. Cuando escuché la historia de Olmos la encontré bastante interesante porque en su vida tuvo mucho sufrimiento, como por ejemplo, varias muertes. Era una mujer que cargaba con grandes tristezas, pero al mismo tiempo iba creciendo con una fortaleza de admirar. A eso tengo que sumar que muchos la ven en la historia como una narcotraficante, pero además de esa parte era una mujer muy revolucionaria, que creó varios movimientos políticos. Tuvo una vida bastante interesante y justamente fue por todas sus facetas que me decidí a ser parte de una serie de este tipo.

"Graciela tuvo una vida bastante interesante y justamente fue por todas sus facetas que me decidí a ser parte de una serie de este tipo", Sandra Echeverría.

Como bien lo dice, Graciela fue una mujer de varias facetas. ¿Cuál de todas ellas le gustó más?

La musical, porque, algo que no saben varios es que tenía una increíble capacidad para componer. En la historia van a ver a esa mujer que toma su guitarra y se sienta a componer con Pedro Infante, entre otros artistas. Es muy bello conocer que era mujer que también aprovechaba su talento para la música para hacer corridos y expresar todas esas molestias políticas que tenía.

La mayoría de personajes que ha interpretado son de una personalidad muy fuerte. ¿Por qué se siente atraída por este tipo de mujeres?

Vengo de una familia muy temperamental en la que mi madre era la figura más importante porque se divorció cuando nosotras todavía éramos muy pequeñas. Entonces, más allá de ponerse a llorar, lo que hizo fue conseguir un trabajo y sacarnos adelante. Así que lo que quiero que la gente vea con mis personajes es que las mujeres somos más que una casa, quiero ser un ejemplo de lo que realmente debemos ser las mujeres.

¿Cómo ve el papel de las mujeres en la pantalla en la actualidad?

Yo la verdad creo que lo que realmente nos está funcionando en la televisión son aquellas mujeres que levantan la cabeza y se deciden a ser lo que realmente quieren ser. Considero que ya dejamos atrás un poco el papel de las chicas sumisas que no seguían sus sueños, se quedaban en la casa y ya. Por eso es que ahora vemos en la pantalla personajes como Graciela, que a pesar de su época, se decidió a hablar de las injusticias.

A pesar de sus facetas oscuras, Graciela fue muy adelantada a su época porque, seamos sinceros, era muy arriesgado en aquel tiempo ser mujer y alzar la voz, pero ella lo hizo con el fin de obtener igualdad. Así que mi personaje es un gran ejemplo para la época actual, y no dudó al decir que muchas mujeres deberían seguir su historia para poder meditar acerca de su realidad.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar