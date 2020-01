El argentino es tendencia en varios países por cuenta de una revelación. Reguetonero es señalado de forzar a mujer que esperaba su hijo para que abortara.

Las aguas se agitan para el reguetonero y artista trap, Paulo Londra, conocido por canciones como Forever Alone y Tal vez.

Una mujer, identificada como Lyna en Twitter, compartió una historia bastante personal y preocupante.

Si bien no se puede comprobar la veracidad de sus palabras, la joven asegura que en un momento quedó embarazada del cantante luego de un encuentro en Madrid.

Decía admirarlo, pero cuando se enteró del embarazo todo fueron malas noticias. Ella quería tener el bebé, pero el cantante se negó rotundamente y le insistió a través de un amigo que "no le arruinara la carrera".

La joven terminó accediendo, finalmente, y el cantante solo le dijo que viera a un terapeuta y la bloqueó de todas las redes sociales.

– mientras él estaba de tour en Madrid. No usamos protección, y por mucho que yo tomará la pastillas, un mes después me dí cuenta que estaba preñada del hijo/a de Paulo. A unos días de saber que estaba embarazada decidí tenerlo porque sentía una gran conexión –

con el bebé. Cuando Paulo se enteró de que yo quería tener ese bebé, mando a Piero a Madrid para convencerme y manipularme de abortar. A los días me cansé de todas las cosas que me decía… Que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre, –

que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más… Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo. A las horas de abortar –

Piero ya estaba en un vuelo de vuelta a Argentina. Me habló durante unos días, me dijó que fuera a un terapeuta y después me bloqueó en todas partes. Paulo nunca me pregunto como estaba yo ni me llamó para saber como me sentía –

— Lyna (@lynabekk) January 11, 2020