Compartió el relato entre lágrimas por medio de un video en sus redes sociales. Famosa presentadora revela que su padre la tocaba cuando era una niña.

Lastimosamente, los casos de abuso sexual son muy comunes en el núcleo familiar. Por lo general, un hombre mayor se aprovecha de su cercanía con las niñas de la casa.

La historia la compartió Lizbeth Rodríguez, divertida conductora del programa de YouTube Exponiendo infieles, del canal de variedades Badabun.

Aunque en su día a día Lizbeth es conocida por ser muy alegre, la joven presentadora mexicana decidió compartir este duro relato porque siente que muchos niños podrían estar pasando por lo mismo que ella.

"No quería decir esto… Pero no puedo callar más. Amigos, el día de hoy decidí romper mi barrera, abrir mi corazón y contarles lo que por mucho tiempo no me he atrevido a decirles", escribió.

En el video, cuenta cómo su padre entraba a su cuarto cuando ella tenía cinco años. Por temor a que se tratara de un ladrón o un desconocido, ella prefería cerrar los ojos para no mirar quién era.

Sin embargo, su lógica pronto le hizo entender que era su padre quien la tocaba. El hombre, con quien ella hoy mantiene una distante relación y a quien no llama 'papá', se metía en su cama.

Ella intentó contarle a su mamá, pero cuando esta le preguntó a su esposo si era verdad, él lo negó todo. Así quedaron las cosas por un largo tiempo.

El padre de Lizbeth la manipulaba diciéndole que si contaba algo él iría a la cárcel. Por esta razón ella prefirió no decir nada más, pero la situación se repitió incontables veces.

“A veces, cuando somos niños no sabemos realmente qué está bien o qué está mal y sin que nos demos cuenta es fácil que alguien pueda jugar con nuestras emociones o que nos puedan manipular. Aproximadamente el 90% de las personas que yo conozco, en su infancia o en algún punto de su vida, sufrieron algún abuso o algún acoso, y de repente como mujeres somos tan juzgadas… la gente dice que a veces las cosas son nuestra culpa, que no nos atrevemos a levantar la voz y no nos atrevemos a decir lo que tenemos que decir”, comentó en el video.

Las respuestas han sido todas de apoyo, en su gran mayoría. Los seguidores de la presentadora le agradecieron por compartir su testimonio y le desearon lo mejor.

