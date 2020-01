El músico pertenecía al Hall de la fama y era reconocido como uno de los grandes virtuosos del rock clásico. Neil Peart, baterista de Rush, muere a los 67 años.

El mundo de la música lamenta la muerte de Neil Peart, quien luchaba contra un cáncer de cerebro.

Su familia y allegados confirmaron su fallecimiento, que ocurrió el pasado 7 de enero en Santa Mónica (California, Estados Unidos).

Peart se unió a Rush en 1974, y se ganó el reconocimiento de ser uno de los bateristas más sobresalientes de su generación.

Además de su legado musical, el canadiense será recordado por su habilidad para componer líricas y escribir. De hecho, dejó una quincena de libros de su autoría.

El músico realizó su última gira con la banda en 2015. Luego de ello se retiró para pasar más tiempo con su esposa e hija.

Rush's Neil Peart, the Hall of Fame drummer who set a new standard for rock virtuosity, has died at age 67 https://t.co/zjLWCDMIuE pic.twitter.com/5zMsMRfd0C

— Rolling Stone (@RollingStone) January 10, 2020