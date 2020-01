Milena López cuenta por qué nunca regresaría a un reinado

View this post on Instagram

En el año 2005 fuí Reina de la Feria de Manizales, sí devolviera el tiempo y con la experiencia y la evolución de hoy, no participaría en ningún reinado. Explicar las razones del porqué es muy complicado, incluso podría llegar a herir sentimientos de otras personas. Solo puedo decir que me hubiera gustado destacarme en otras cosas, por ejemplo en la música o los deportes. Desafortunadamente nunca me lo inculcaron, bueno la situación social y económica del momento no lo permitieron, no juzgo a mi mamá por eso. Hoy les dejo esta foto que hice el año pasado y me recordó esa época… @delvecchio21 @catalinaramirezm @ietyg