Amparo Grisales puede ser una diva, exigente, dramática, seria, risueña, bailadora, pero nunca una peleonera. Al menos así lo piensa ella, al mostrar que no le gustó para nada que insinuaran que a ella le gusta la pelea.

La escena se dio cuando le daban la crítica al imitador de Roberto Carlos. En términos generales el jurado le dio comentarios muy positivos al concursante, salvo un pedido que le hizo Jessi Uribe para que mejorara: ahí se armó la de Troya.

Se emberracó Amparo Grisales porque la trataron de peleonera

El cantante de música popular le pidió al doble del artista brasileño que mejore su gesticulación facial. Ahí, Amparo Grisales hizo muecas y luego entró en una discusión con Jessi.

Amparo: Yo la verdad a él lo veo (Roberto Carlos original) muy parco siempre, muy amoroso

Jessi: Él hace esa sonrisita con los ojos cerrados, mueve la boca

Amparo: Pues mueve la boca porque canta, lógico

En ese instante, Carlos Calero le dio la palabra a César Escola para que diera su crítica. El jurado dijo "esperen que terminen de pelear un ratito", allí enfureció Amparo Grisales.

"Yo no estoy peleando, deja de introducir siempre esa palabra pelear, por favor. No es pelea ¿Pero por qué todo lo que yo digo es pelea? No puedo opinar porque es pelea. Yo hablo así, no estoy peleando", aseguró la diva.

