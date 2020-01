Otros famosos que padecen la enfermedad de Lyme que sufre Justin Bieber

El cantante canadiense, una de las mayores promesas del pop, Justin Bieber anunció que padece una rara enfermedad bacteriana que se contrae por la picadura de garrapatas. Él decidió hacer público su situación por las recientes críticas a su aspecto. Pero no es el único, hay una lista de famosos que padecen la enfermedad de Lyme que sufre Justin Bieber.

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", escribió el interprete de Baby.

"No solo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud", sentenció.

Los factores de riesgo para adquirir esta enfermedad se resumen en realizar actividades al aire libre o que incrementen la exposición a garrapatas: jardinería, cacería o excursionismo. Tener mascotas que lleven estos bichos, es otro vínculo para padecer esta enfermedad.

Estrellas que padecen Lyme

La esposa del magnate Hugh Hefner, Crystal, figura entre las estrellas que tiene Lyme. "Si alguna vez han hecho senderismo, por favor háganse las pruebas de la enfermedad. Fui diagnosticada hace unos días y tengo un largo camino por recorrer”, comentó la estadounidense al esterarse de su situación médica.

Thalía

La cantante confiesa que empezó a padecer los síntomas poco antes de tener a su segunda hija. Después de pasar muchos años tomando medicamentos para combatir los efectos de la enfermedad, por fin se ha recupado y tanto en si programa como en redes sociales destaca la importancia de detectarla.

Ally Hilfiger

La hija del diseñador de Tommy Hilfiger confesó que su hija luchó contra la enfermedad durante 19 años. Fue diagnosticada con otros padecimientos de los habituales, los cuales incluían artritis.

Avril Lavigne

La cantante canadiense confesó durante una entrevista con al revista People que la enfermedad la tuvo meses postrada en una cama. "Sentía como si no pudiera respirar, no pudiera hablar y no pudiera moverme", confesó.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL LYME

La enfermedad de Lyme, sin el debido tratamiento, puede producir una amplia variedad de síntomas como fiebre, sarpullido, parálisis facial y artritis.

La molestia empieza en el lugar de la mordedura de la garrapata, posterior se da un sarpullido en un 70% del afectado.

Episodios de mareos, inflamación en el cerebro y médula espinal, neuralgia, hormigueo de los pies y manos, problemas de memoria, dolores de cabeza intensos, destacan entre los síntomas más agudos de la enfermedad.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ