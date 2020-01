Desde que empezó la nueva temporada de Yo Me Llamo, el imitador de Ricardo Arjona ha sido considerado uno de los favoritos a ganar. Su voz es muy similar al artista original y su facha hacen del concursante argentino uno de los preferidos por el jurado y los espectadores.

Sin embargo, en la primera audición del 2020, el participante peló el cobre. Cantando 'Mi primera vez', los jurados catalogaron su presentación como la peor desde que está en el reality. El doble de Arjona se excusó en estar afónico a causa del estrés.

Ricardo Arjona tuvo un ataque de ira y la cogió contra jurados y compañeros

No obstante, la mayoría de sus problemas fueron antes de la presentación. Uno de los profesores de la escuela, Camilo Cifuentes, le sugirió aparecer con el pelo largo, tal cual lo tuvo Ricardo Arjona en gran parte de su carrera musical.

La idea no le gustó para nada al imitador, que al verse con extensiones estalló en cólera. Luego de quitarse los cabellos y lanzarlos, lanzó frases como "parezco 'Pedro el escamoso"", “yo vivo de esto y no me voy a poner esto”, “y si me echan me voy orgulloso”, “parezco un gato muerto”.

De inmediato, sus colegas intentaron calmar su furia, pero fue imposible. Para el jurado, Arjona incluso se pasó de altanero con sus compañeros.

Por supuesto, el jurado no se la dejó pasar. Amparo Grisales calificó su presentación como decepcionante. Jessi Uribe le criticó que más allá del pelo, en esta ocasión no pegó una sola nota. Mientras que César Escola le recordó que si ganó el concurso en otro país, en Colombia es diferente y que el programa va por otro lado: “Tu ya ganaste un concurso, pero allá no exigen tanto”, concluyó Grisales.

Tantas fueron las críticas que Maia, invitada especial en la noche, aseguró antes del veredicto que "después de la trapeada" ya sabía quien iba a quedar en riesgo. Y por supuesto, Ricardo Arjona fue quien quedó amenazado.

